Netanyahu saboterar åter fredslösning i Iran

När vapenvilan i Iran infördes i april saboterades försöket av Israel, som omedelbart inledde massiva terrorbombningar mot civilbefolkningen i Libanon.

Det ledde till att Iran vägrade att öppna Hormuzsundet, med hänvisning till att vapenvila även i Libanon ingick i överenskommelsen.

Nu har Iran ett stenhårt krav på att Israel på riktigt ska sluta attackera Libanon för att gå med på att inleda fredsförhandlingar med USA. Men inte heller denna gång ser det ut som om Israel tänker spela med – tvärtom.

Enligt medierapporter har pratet om att en uppgörelse om samtal med Iran skapat byxångest hos Benjamin Netanyahu, som vill att kriget ska fortsätta till varje pris.

Donald Trumps möjligheter att kontrollera Netanyahu anses vara mycket begränsade – och i själva verket beskrivs Trump av allt fler kritiker även på högerkanten som en ren nickedocka åt Israel.

Sedan början av mars har fler än 1,2 miljoner libaneser drivits på flykt av israeliska attacker och evakueringsorder. Den israeliska planen är av allt att döma att helt enkelt annektera en del av grannlandet för att i framtiden göra det till en del av Storisrael, alltså samma plan som genomförs mot palestinierna i Gaza och på Västbanken.

Enligt Libanons regering har den israeliska offensiven hittills krävt över 3.370 liv. Israel uppger att 24 soldater och fyra civila har dödats under samma period.

I den senaste framryckningen har israeliska styrkor tagit fornlämningen Beaufortborgen och en strategisk höjdrygg i södra Libanon. Det är första gången sedan maj 2000 som Israel håller platsen, efter att då ha dragit sig tillbaka från södra Libanon efter 18 års närvaro.

– Jag instruerade militären att utvidga sin markmanöver i Libanon, säger Netanyahu i ett uttalande enligt Reuters.

Han uppger att målet är att "fördjupa och utvidga vårt grepp om de platser som stod under Hizbollahs kontroll".

Den israeliska kontrollen sträcker sig redan till Litanifloden. Nästa mål uppges vara Zaharanifloden, ungefär en mil längre norrut.

Frankrike vill att FN:s säkerhetsråd håller ett krismöte på måndag med anledning av det förvärrade våldet.

Israels försvarsminister Israel Katz säger att soldaterna ska stanna i Beaufort som en del av Israels nya "säkerhetszon" i södra Libanon.