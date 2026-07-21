New Yorks borgmästare vill gripa Netanyahu – stoppas av Trump

Netanyahu ska besöka New York i september för att delta i FN:s generalförsamling.

Mamdani uppger i The New York Times-podden "The Interview" att den israeliske premiärministern borde ställas inför rätta i Haag.

– Jag anser att premiärminister Netanyahu hör hemma i Haag, säger Mamdani och fortsätter:

– Han är en krigsförbrytare som har åtalats av Internationella brottmålsdomstolen.

Trump svarade i ett inlägg på Truth Social på måndagen.

"Benjamin Netanyahu kommer inte att gripas, på något sätt eller i någon form, medan han befinner sig i USA", skriver presidenten.

Internationella brottmålsdomstolen, ICC, utfärdade den 21 november 2024 en arresteringsorder mot Netanyahu. Domstolen anklagar honom bland annat för att ha använt svält som krigföringsmetod och för att ha riktat angrepp mot civilbefolkningen i Gaza.