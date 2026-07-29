Norsk tonåring skulle döda åt Foxtrot – fälls i Storbritannien

Johannes Natland fälls av en enhällig jury för att ha deltagit i en mordkomplott. Juryns utslag kom efter drygt 17 timmars överläggningar, skriver BBC News.

Natland var 18 år när han flög från Stavanger till Manchester den 17 mars 2025. Han hade rekryterats via appen Signal den 15 mars. Dagen därpå bokade en Foxtrotaktör med aliaset "Agent 47" hans enkelbiljett till Storbritannien.

I ett meddelande erbjöds Natland 270.000 norska kronor för uppdraget.

"Mord i England 270.000. Transport ut ur landet står redo. Mördaren kommer att smugglas ut ur landet. Polisen kommer att få betalt för att titta åt andra hållet. Inget kan gå fel", stod det i meddelandet.

Natland lades därefter till i Signalgruppen "Assassin EU" tillsammans med personer som använde aliasen "Generalen" och "Agent 47". Hans första meddelande i gruppen var: "Vem ska dödas?"

Efter ankomsten leddes han genom meddelanden och videoklipp till Huddersfield. Där hämtade han kontanter och senare en halvautomatisk pistol, en revolver och ammunition.

Polisen grep honom tidigt på morgonen den 19 mars på Briar Court Hotel. De två vapnen låg under hans säng. I hotellrummet hade han även 19 skarpa patroner.

När Natland såg de beväpnade poliserna gjorde han en gest som om han sköt mot en av dem. Han trycktes därefter mot väggen och belades med handfängsel.

Gripandet skedde sedan norsk polis hade gripit den 17-årige "Generalen" på Oslos flygplats och hittat Signalmeddelanden om mordplanerna i hans telefon. Brittisk terrorpolis kopplades in med anledning av Foxtrotnätverkets kopplingar till Iran.

Natland erkände åtalen om innehav av skjutvapen och ammunition men nekade till åtalet om mordkomplotten. Han hävdade att han hade tänkt skjuta sig själv i foten i stället för att genomföra uppdraget.

Juryn fann honom ändå skyldig. Straffet ska meddelas i oktober.