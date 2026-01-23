Estoniakatastrofen
© Sjöfartsverket/Rockwater
 

"Nu behöver Estonia utredas på nytt"

Publicerad 23 januari 2026 kl 09.36

Debatt. Den officiella förklaringen till M/S Estonias förlisning utgår från att vatten snabbt strömmade in på bildäck efter att bogvisiret havererade och föll av. Ett sådant scenario har tydliga och välkända konsekvenser, som är oförenliga med flera överlevandes samstämmiga vittnesmål. Estoniakatastrofen förtjänar därför en förnyad och saklig utredning, skriver fartygsingenjören Christopher Sjölund.

Dela artikeln

Estoniakatastrofen

Visa alla

Som medborgare i demokratiska länder är det svårt att föreställa sig att statliga företrädare skulle etablera samt försvara en bristfällig – eller direkt felaktig – förklaringsmodell till en katastrof som drabbade tusentals och åter tusentals människor.

Ändå är det just detta som präglar den officiella hanteringen av M/S Estonias förlisning.

Redan morgonen efter förlisningen fastslogs en grundorsak, innan någon teknisk analys ens påbörjats. Samtidigt lämnade överlevande maskinpersonal uppgifter om vatteninträngning i maskinområdet, tillika att länspumpar var i drift. Det finns ingen rimlig förklaring för hur stora mängder vatten kunnat tränga in i maskinrummet, eller till hyttavdelningarna på däck ett, om det inte fanns ett hål under vattenlinjen.

Den gemensamma haverikommissionen, JAIC, avstod från rättsligt efterspel trots olyckans omfattning, vilket avviker från etablerad sjöfartspraxis. Kutym är att tillsätta en sjöförklaring, där experter och jurister utreder allting grundligt och utdelar eventuella påföljder. Av någon anledning valde JAIC att förbise detta, i strid mot internationell rätt. Det får inte – kan inte – accepteras, oberoende av omständigheterna.

Förhör genomfördes utan att expertis var närvarande. De mer systematiskt dokumenterade vittnesmålen togs upp av estniska myndigheter, som initialt behandlade händelsen som ett kriminalärende.

Den officiella förklaringen har i stor utsträckning understötts av förenklade antaganden. Ett återkommande exempel är påståendet om extremt väder.

Vid tidpunkten för förlisningen var medelvinden omkring 17 m/s, vilket inte utgör svåra väderförhållanden och inte är någon anledning att sänka framdrivningshastigheten. En myt som cirkulerar är att övriga fartyg med liknande rutt (Helsingfors-Stockholm) sänkte sin fart aktuell kväll/natt. Då är det märkligt att de fartygen var ifatt M/S Estonia, trots att rutten från Helsingfors är längre än den från Tallinn.

Påståenden om att fartyget inte var konstruerat för drift på öppet hav är möjligtvis det mest löjeväckande som någonsin framförts i sammanhanget. Ingen som anfört detta kan ange på vilket sätt nybygget Viking Sally, sjösatt år 1980, särskilde sig från övriga, betydligt mindre fartyg som då samtidigt trafikerade samma farvatten.

Avgörande är istället de samstämmiga vittnesmål som beskriver ett förlopp som inte överensstämmer med ett snabbt vattenfyllt bildäck. Ett sådant scenario hade sannolikt lett till en omedelbar och oåterkallelig kantring, varpå ingen hade överlevt.

I stället överlevde ett oproportionerligt stort antal personer som befann sig på däck ett, under bildäcket. Flera av dessa vittnade dessutom om vatten i korridorerna redan före den kraftiga krängningen.

Efter den inledande slagsidan uppges fartyget tillfälligt ha rätat upp sig, innan lutningen långsamt tilltog igen. Detta är svårt att förena med ett flödat bildäck, men förenligt med vatteninträngning i lägre skrovutrymmen.

En sådan skada kan ge en initial kraftig krängning, följt av kortvarig stabilisering när tyngdpunkten sänks. Därefter går flytförmågan återigen gradvis förlorad emedan vatteninträngningen fortgår och sakta sänker fartyget, vilket väl överensstämmer med utsagor från överlevande.

Maskinpersonalens uppgifter stärker denna bild. Länspumparna var i drift, vilket innebär att vatten pumpades från utrymmen under bildäcket.

Sammantaget visar vittnesmål och grundläggande stabilitetsresonemang att den etablerade förklaringen inte fullt ut förklarar det observerade förloppet. Det finns därmed sakliga skäl att på nytt granska förlisningen med fokus på möjliga skador under vattenlinjen, snarare än att betrakta frågan som avslutad.

Christopher Sjölund
Fartygs- och elektroingenjör

Tre SD-nämndemän körde över domaren och utvisade afghanen

"Jag blev jätteledsen och besviken". Nu har Hanif överklagat domen från Göteborg.0 Plus

WOKELISTAN PÅ RK

Här är SD:s svarta lista på woke-byråkrater i Regeringkansliet

Över 250 namn på tjänstemän som svurit att sabotera för SD. Björn Söder: "Jag har alltid listan med mig."0 Plus

Anrika hotellet fick nya ägare – blev våldtäkts- och kidnappningsbas

Efter irakiska familjens köp av Skänninge stadshotell. Ägaren hyllades som lokalhjälte – åtalas nu för människorov, flickvåldtäkt, i lokalerna.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Orban till Zelenskyj: Inget smicker i världen kan få mig att stötta ditt krig

Brutala sågningen. "Jag är en fri man som tjänar det ungerska folket – du är desperat."0 

Ekonominyheter

Stockholmsbörsen väntas falla imorgon – men inte detta bolag

Trump skapar osäkerhet bland USA:s allierade.. Svenska jätten vinnare när Grönland kraschar förtroendet för amerikansk försvarsindustri.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.