© Dplay
Hålet i Estonias skrov som avslöjades i en dokumentärfilm 2020 orsakades vid kontakt med havsbotten, tror haverikommissionerna.

Slutrapport lägger locket på om Estonia

Publicerad 16 december 2025 kl 17.42

Inrikes. De nya uppgifterna om hål i Estonias skrov räcker inte för att dra igång någon ny stor utredning. Det slår haverikommissionerna i Estland, Sverige och Finland fast i en slutrapport som nu publicerats. Istället vänder myndigheterna nu blad – och raderar vittnesmålen från överlevarna.

Dela artikeln

Beskedet är att 1997 års internationella haverirapport (JAIC) inte behöver skrivas om. De skador på styrbordssidan som blev kända efter en tv-dokumentär 2020 bedöms ha uppstått när vraket haft kontakt med havsbotten.

I ett pressmeddelande sammanfattar utredarna slutsatsen så här:

"Utifrån det omfattande material som har gåtts igenom, tillsammans med nya undersökningar och de intervjuer som har genomförts, kan det konstateras att Estonia sjönk på grund av att bogkonstruktionen kollapsade, och att de nya skadorna på styrbordssidan uppstod genom kontakt med havsbotten."

Enligt kommissionerna stämmer skadornas form väl med berggrunden intill. Havsbotten vid platsen beskrivs som väl dokumenterad och kommissionerna pekar på en bergsrygg av gnejs under vraket. De hävdar också att hålen inte var synliga på 1990-talet, utan blev synliga först senare när vraket rört sig på botten.

Utredningen, som pågått sedan 2021, har även omfattat nya tekniska granskningar. Sommaren 2023 bärgades Estonias bogramp och undersökningar av den, tillsammans med ny modellering, ska enligt kommissionerna bekräfta det klassiska scenariot: bogvisiret gav vika i hårt väder, rampen öppnades och vatten strömmade in på bildäck. Alternativa förklaringar, som att vatten skulle ha trängt in via skador på styrbordssidan, bedöms inte gå ihop med beräkningar, vittnesmål och annan bevisning.

Enligt pressmeddelandet visar undersökningarna inte heller tecken på att Estonia skulle ha kolliderat med något annat fartyg eller föremål – och inte heller på en explosion.

Som en del av arbetet har vittnesmål från 68 överlevande, såväl besättning som passagerare, samlats in. Enligt kommissionerna visar intervjuerna bland annat att inga militärfordon var lastade.

Statens haverikommission har sedan tidigare meddelat att man planerar att radera de inspelade intervjuerna med Estonia-överlevare efter att utredningen nu är klar. Myndighetens fräcka drag har JO-anmälts av Rolf Sörman, en av passagerarna som överlevde katastrofen.

Wikipedia mörkar att Marcus Oscarsson är iranier

Het diskussion mellan sajtens administratörer. Mystiskt IP-nummer från TV4 går in och raderar uppgiften om födelseland.0 Plus

Psykologisk studie: Politiskt korrekta svenskar klarar inte av att tolka fakta om invandrare och brott

Låter ideologin styra förståelsen för statistik. Över 1.000 svenskar deltog i det vetenskapliga experimentet.0 Plus

Folket säger nej till moské – då börjar sossetoppen gråta

Video: Hjärtskärande scenerna efter omröstningen. "Jag trodde att de var rationella."0 Plus

Nyheter från förstasidan

Tolvåring avrättade man i Malmö: "Man blir förskräckt – vart är vi på väg?"

Polisen skakas av misstanken. Kriminolog: Verkar vara nytt åldersrekord.0 

Ekonominyheter

Det våras för svensk ekonomi trots paus i bostadsrallyt

Rekordmånga säljare sänker priset.. Men för hushållen ser ekonomin nästa år ändå ljusare ut.0 

11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.