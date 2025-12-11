Ny rapport: Estonia kolliderade med annat fartyg

Estoniakatastrofen
Inrikes. En alternativ haverigrupp hävdar att passagerarfärjan Estonia gick under efter en kollision, inte att styrbordssidans skador uppstod när fartyget slog i botten. Slutsatsen går tvärt emot den officiella linjen – bara dagar innan Statens haverikommission och dess finska och estniska motsvarigheter presenterar sin slutrapport.

På onsdagen höll Baltic Marine Technical Investigation Group, BMTIG, presskonferens i Stockholm.

Gruppen, som består av flera tidigare militärer, forskare och tekniska experter, anser att de stora skadorna på styrbordssidan av Estonia inte kan ha uppstått vid bottenkontakt.

Enligt deras tekniska beräkningar krävs en kraftfull händelse på ytan.

– Skadorna måste ha uppstått innan Estonia nådde botten och de måste ha uppstått från yttre påverkan vid ytan, säger Anders Ulfvarsson, professor emeritus vid Chalmers, till Aftonbladet.

BMTIG hänvisar till nya fotogrammetriska mätningar av vraket och fysikaliska modeller som, enligt dem, visar att endast en sammanstötning med ett större fartyg kan generera energinivåer i storleksordningen 140–180 mj. Gruppen menar att detta motsvarar en kollision med ett fartyg på 3.000–7.000 ton i hastigheter mellan 9 och 14 knop.

Deras rapport bygger vidare på antagandet att all kvarvarande energi mer eller mindre försvinner när Estonia slår i botten med aktern, vilket enligt gruppen innebär att det långsamma sjunkandet längs styrbordssidan inte räcker för att orsaka de omfattande skadorna.

Utredarna framhåller att de använder samma grunddata och energiberäkningar som tidigare institutioner som SSPA, HSVA, VINNOVA och JAIC, men att dagens skadedokumentation med ny fotogrammetri och filmmaterial ger en betydligt tydligare bild än vid den ursprungliga haveriutredningen 1997.

I rapporten betonas att beräkningsmodellerna är öppet publicerade och ska kunna reproduceras av andra forskare. Syftet är, enligt gruppen, att möjliggöra en oberoende kontroll av deras resultat och att andra ska kunna pröva och eventuellt avfärda teorier om bottenkontakt och tidigare slutsatser.

BMTIG vill nu att staten öppnar en ny haveriutredning för att klarlägga vad Estonia kan ha kolliderat med. Här pekar gruppen på den nya film som presenterats, där en animerad rekonstruktion visar hur Estonia enligt deras modell sjunker mycket snabbt, i linje med deras hypotes om en kollision.

Bakom projektet står bland andra Johan Ridderstolpe, rapportens huvudförfattare och tidigare chef för marinens konstruktionsavdelning inom Försvarsmakten, professor emeritus Anders Ulfvarsson, den pensionerade olycksutredaren och flygkaptenen Roland Karlsson, initiativtagaren och animationsansvarige Henrik Olsen samt den tidigare riksdagsledamoten Lars Ångström (MP).

Den officiella slutrapporten från Haverikommissionen presenteras den 16 december.

