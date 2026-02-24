Nu har Sverige skänkt 128 miljarder till Ukraina

"Det samlade svenska stödet – det militära stödet och biståndet – räddar liv och stärker Ukrainas motståndskraft. Sverige kommer att fortsätta stödja Ukraina så länge det behövs – politiskt, humanitärt, militärt och ekonomiskt", skriver regeringen på sin hemsida.

Stödet till Kiev är "regeringens främsta utrikespolitiska uppgift", konstateras vidare.

För Sveriges del hade 128 miljarder skattekronor räckt till att finansiera 8 nya stora sjukhus av typen Nya Karolinska eller anställa 18.000 sjuksköterskor i tio år.

När det gäller försvaret hade Sverige kunnat lägga pengarna på att bygga cirka 100–120 nya Gripen-plan.

För de 128 miljarder som skickats till de ukrainska politikerna kunde Sverige även ha byggt 600–1.000 km motorväg, eller infört nästan två års avskaffad statlig inkomstskatt för alla svenskar.