Nu kommer värmen tillbaka – kan bli över 30 grader

Bakom omslaget ligger ett högtryck som rör sig in från sydväst och förstärks under de närmaste dagarna. Enligt SMHI kan stora delar av Götaland och Svealand få minst 26 grader.

– Det är faktiskt så att det blir temperaturer på omkring 30 grader, från onsdagen och någon dag framåt, säger meteorologen Torbjörn Simann till Expressen.

Onsdag väntas bli veckans varmaste och soligaste dag i nästan hela landet. Värmen ser sedan ut att stanna kvar i Götaland och Svealand till fredag, medan Norrland får något lägre temperaturer.

Någon värmevarning har ännu inte utfärdats, men SMHI förbereder sig på att det kan bli aktuellt, enligt Torbjörn Simann.

Vid temperaturer över 30 grader rekommenderar han att man söker svalka och ser till att dricka ordentligt.