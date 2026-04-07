Ludvig Aspling (SD).

Nu slopas PUT – invandrarna ska bli medborgare i stället

Publicerad 7 april 2026 kl 09.59

Inrikes. Sverigedemokraterna får igenom sin hjärtefråga att utmönstra permanenta uppehållstillstånd. Men planen är inte att invandrarna ska skickas hem – utan att ge dem svenska medborgarskap.

Tidöregeringen har lagt fram ett förslag om att ta bort möjligheten till permanenta uppehållstillstånd.

I stället ska invandrare i framtiden beviljas tidsbegränsade tillstånd.

Det har tidigare framkommit att syftet inte är att kunna utvisa invandrarna utan att ge dem svenskt medborgarskap i stället.

– En viktig poäng med detta är att öka incitamentet för att bli medborgare, sade migrationsminister Johan Forssell (M) förra året.

– Om du vill bo permanent i Sverige ska du bli medborgare och uppfylla kraven för det, sade SD:s migrationspolitiske talesperson Ludvig Aspling.

I den lagrådsremiss som regeringen nu lagt fram framgår också tydligt vad syftet är:

"Syftet med förslaget är att åstadkomma en ordning med enbart tidsbegränsade uppehållstillstånd för bl.a. skyddsbehövande, där den som vill stanna i Sverige bör göra det som svensk medborgare i stället för med stöd av ett permanent uppehållstillstånd."

Att avskaffa PUT är ett förslag som drivits av Sverigedemokraterna och det var en del av Tidöavtalet.

I dag är tidsbegränsade uppehållstillstånd huvudregel för personer med skyddsbehov. Samtidigt finns i dag en möjlighet att efter en tid få ett permanent tillstånd. Den möjligheten vill regeringen nu alltså avskaffa.

Förslaget föreslås träda i kraft den 12 juli i år.

Trump medger: Skickade vapen till "obeväpnade demonstranterna"

"Vi skickade massor med vapen till dem." Nu ifrågasätts mediekampanjen som användes för att rättfärdiga anfallskriget. 

Tre olika momssatser på mat – så rörigt blir det inför valet

Krånglet: 6, 9 och 25 procent.. Men för konsumenterna kan det på sikt bli upp till tre procent billigare. 

