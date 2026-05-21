Nya amerikanska attacker mot Iran

Publicerad 26 maj 2026 kl 10.22

Utrikes. USA har genomfört nya anfall mot mål i södra Iran – samtidigt som Washington och Teheran förhandlar om en möjlig förlängning av vapenvilan. Det uppges handla om "självförsvar".

Enligt USA:s centralkommando riktades attackerna mot iranska robotanläggningar och båtar som uppges ha försökt lägga ut minor.

Angreppen genomfördes i "självförsvar" och syftade till "att skydda våra trupper från hot från iranska styrkor", enligt kommandot.

Målen låg i närheten av Bandar Abbas, en hamnstad i södra Iran där landet har en marinbas vid Hormuzsundet. Iranska statliga medier hade tidigare rapporterat att lokala myndigheter utredde explosioner i området.

Iran har ännu inte svarat på den amerikanska attacken. Landets utrikesdepartement har dock tonat ned de amerikanska uppgifterna om att ett fredsavtal skulle vara nära.

– Det stämmer att vi har nått en slutsats om en stor del av de frågor som diskuteras. Men att säga att detta betyder att ett avtal är nära att undertecknas – det kan ingen påstå, säger utrikesdepartementets talesman Esmail Baqai enligt BBC News.

Att ett fredsavtal är nära förestående är något som USA:s president Donald Trump har påstått länge nu – trots att de båda sidornas krav på varandra fortfarande är nästan helt oförenliga.

