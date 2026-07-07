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Nya EU-lagen: Obligatorisk kamera på bilförare

Publicerad 7 juli 2026 kl 17.03

EU. Från den 7 juli skärps EU:s krav på nya bilar. Nyregistrerade bilar i EU måste nu ha system som övervakar förarens uppmärksamhet – med en kamera riktad mot den som sitter bakom ratten.

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Reglerna innebär bland annat att bilen ska kunna varna när föraren släpper blicken från vägen, rapporterar SVT Nyheter.

Dessutom ska den automatiska nödbromsen bli bättre på att upptäcka gångtrafikanter och cyklister.

Syftet från EU:s sida uppges vara att minska antalet trafikoffer. Målet är att säkerhetssystemen ska bidra till att förhindra 25.000 dödsfall och 140.000 skadade fram till 2038.

DN:s motorjournalist Jonas Fröberg beskriver i SVT:s Morgonstudion hur nödbromsen ska kunna ingripa i vardagliga risksituationer.

– Tänk att du kör bil utanför en skola, så kommer en fotboll och en liten flicka – då stannar bilen med det här nya systemet.

Kravet har redan gällt nya bilmodeller i två år, men gäller nu varje ny bil som registreras i EU. Enligt SVT påverkas framför allt enklare småbilar, där den här typen av system inte alltid har funnits tidigare.

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