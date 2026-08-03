Kaosuppgifterna: USA:s långdistansrobotar i princip slut

Enligt tre personer med insyn har USA:s armé gjort av med merparten av sitt samlade globala lager av de båda robottyperna. Två av källorna uppger att i stort sett samtliga har förbrukats.

Robotarna används för precisa angrepp på långt avstånd och minskar behovet av riskablare anfall med bemannade flygplan. PrSM är en nyare och mer avancerad robottyp som ska ersätta ATACMS, som håller på att fasas ut.

USA:s president Donald Trump inledde kriget tillsammans med Israel i februari och räknade av allt att döma med att kriget skulle vinnas mer eller mindre direkt efter att man lönnmördat ayatollan. Men i stället för det önskade regimskiftet har det iranska folket nu tvärtom slutit sig kring sina ledare och pressar dem att inta en hårdare linje mot USA.

De krympande lagren har väckt oro för USA:s förmåga att hantera framtida konflikter och avskräcka bland annat Kina och Ryssland.

Sedan krigsutbrottet ska USA även ha förbrukat något mindre än hälften av sitt globala lager av kryssningsrobotar av typen Tomahawk.

Tankesmedjan CSIS uppskattar samtidigt att omkring 65 procent av robotarna till Patriotsystemet förbrukades mellan februari och juli. Antalet robotar till THAAD-systemet i de amerikanska lagren bedömdes vara minst 38 procent lägre än vid krigets början.

Två av Reuters källor uppger att dessa uppskattningar stämmer överens med interna amerikanska uppgifter.

Vita huset tonar dock ned uppgifterna. I ett skriftligt uttalande hävdar Trump att "USA har långt mer ammunition än någon annan i världen" och "långt mer än vi behöver".

Han uppger vidare att landets försvarsföretag nu producerar mer ammunition än någonsin och bygger ut både fabriker och utrustning på rekordnivåer.