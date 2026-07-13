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Nya reglerna: Nu kan skulder ge utvisning

Publicerad 13 juli 2026 kl 18.04

Inrikes. Från och med i dag kan utlänningar som systematiskt låter bli att betala skulder eller böter förlora sitt uppehållstillstånd. Även misskötsamhet som inte är brottslig kan vägas in, enligt de nya vandelsreglerna.

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Migrationsverket får nu större möjligheter att neka eller återkalla tillstånd för utlänningar som bedöms brista i skötsamhet och hederlighet.

Regeringen nämner bland annat svartarbete, vägran att följa myndighetsbeslut och missbruk av välfärdssystemen genom falska uppgifter. Även en enstaka ovanligt stor skuld eller upprepade fortkörningsböter kan få betydelse.

– En enstaka skuld som är ovanligt hög eller upprepade böter för fortkörning kan utgöra bristande vandel, men det är alltid en fråga om en helhetsbedömning, säger Alexander Szögi, kommunikatör på Migrationsverket, till TT.

Varje ärende ska prövas individuellt. Samröre med kriminella nätverk vägs in, och yttranden kan användas för att belägga kopplingar till våldsbejakande eller extremistiska organisationer. Yttranden ska däremot inte ensamma räcka för att konstatera bristande vandel.

Att tigga eller ägna sig åt prostitution ska inte räknas in i vandelsbedömningen. Alkohol- eller drogmissbruk får betydelse först om det upprepade gånger leder till att personen blir farlig för andra.

Reglerna gäller inte personer som är yngre än 15 år. Om den berörda utlänningen har barn ska "barnets bästa" beaktas i första hand, enligt TT.

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