NYT: Iran tackar nej till Trumps förslag om vapenvila

Det är oklart vad det amerikanska erbjudandet närmare ska ha innehållit, enligt New York Times. Enligt de iranska uppgiftslämnarna var det det enda förslag som låg på bordet, men Teheran ville inte ha en tillfällig uppgörelse som lämnar frågan om kontrollen över Hormuzsundet olöst.

Al-Zaidi reste till Iran efter att nyligen ha träffat Trump i Vita huset.

Efter New York Times publicering förnekade Iraks regering uppgifterna i ett inlägg på sociala medier, utan att utveckla saken. En anonym irakisk tjänsteman uppger samtidigt för tidningen att premiärministern hade med sig ett förslag till Teheran.

Under besöket ska al-Zaidi ha träffat Irans president Masoud Pezeshkian, Irans chefsförhandlare, brigadgeneral Mohammad Bagher Ghalibaf, och utrikesminister Abbas Araghchi.

Araghchi uppger i iransk statlig tv att al-Zaidi hade redogjort för sina synpunkter och intryck från resan till Washington. Han säger samtidigt att Teheran och Washington redan hade tillräckligt många medlare.

– Problemet är inte att förmedla budskap. Problemet är USA:s synsätt, som är ologiskt, girigt och kontrollerande, sade Araghchi.

USA och Iran har under de senaste veckorna trappat upp kriget. Amerikanska styrkor har bombat militärbaser, järnvägar, flygplatser, broar och hamnar, medan Iran har angripit amerikanska militära mål i Mellanöstern med ballistiska robotar och drönare.

Enligt två iranska tjänstemän väntar sig Irans väpnade styrkor att kriget kan utvidgas och förbereder sig för det. Om Trump angriper Teheran och kritisk infrastruktur kommer Iran enligt uppgiftslämnarna att utvidga striderna regionalt, bland annat genom att slå mot Tel Aviv och be sina huthiallierade att stänga Bab al-Mandab i Röda havet.