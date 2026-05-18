© DO, AI-bild
 

Ombads ta av slöjan hos läkaren – får 40.000 kronor

Publicerad 20 maj 2026 kl 08.41

Lag & Rätt. En läkare på en vårdcentral i Uppsala uppmanade en muslimsk kvinna att ta av sig slöjan. Nu döms Region Uppsala att betala 40.000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan.

Dela artikeln

Det är Svea hovrätt som går på Diskrimineringsombudsmannens linje och slår fast att kvinnan utsattes för "diskriminering" genom frågan.

Kvinnans sjal täckte hennes hår, öron och hals. Men vårdbesöket gällde ett besvär på underkroppen, och enligt hovrätten fanns det inga sakliga skäl för läkaren att kräva att hon skulle ta av sig slöjan.

Läkaren ska upprepade gånger ha uppmanat kvinnan att avlägsna plagget. Hovrätten anser att kvinnan därmed måste ha uppfattat det som ett krav för att undersökningen skulle kunna genomföras.

Kvinnan vägrade att gå med på kravet och någon undersökning blev aldrig av.

Domstolen bedömer att läkarens agerande riskerar att särskilt missgynna muslimska kvinnor. Region Uppsala har enligt domen inte kunnat visa att det är lämpligt och nödvändigt att alltid kräva att patienter tar av sig huvudbonader.

DO: "Glädjande"
– Det är en välformulerad och tydlig dom. Det är givetvis glädjande att hovrätten delar DO:s bedömning, men framför allt är det positivt att kvinnan nu får upprättelse, säger Sandra Danowsky, processförare på DO.

Enligt DO är domen viktig även principiellt.

– Hovrättens dom är viktig eftersom den tydliggör vikten av att som läkare agera i linje med vetenskap och beprövad erfarenhet och visar att den här typen av ageranden kan innebära diskriminering, säger Sandra Danowsky.

DO stämde Region Uppsala i början av 2024 och krävde 70.000 kronor till kvinnan. Tingsrätten avslog kravet i mars 2025, men Svea hovrätt ändrar nu domen och dömer regionen att betala 40.000 kronor.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 621130303

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 621130304

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

Blåsningen: Northvolt kan bli datahall – ska dra mest el i Europa

Lyten köpte klimatjätten som en trojansk häst, enligt ny bok. Verkliga planen: Bygga Europas största datacenter – och sluka svensk el.0 

Ekonominyheter

Regeringen vill krislåna 17,5 miljarder

Planen för att klara Irankrisen.. "Vi stöttar hushåll och branscher som drabbas av kriget i Mellanöstern."0 

09:22 Största matprisfallet på 30 år
08:47 Inflationen "störtdyker" oväntat
05:26 Oljepriserna börjar ta fart
07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.