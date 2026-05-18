Ombads ta av slöjan hos läkaren – får 40.000 kronor

Det är Svea hovrätt som går på Diskrimineringsombudsmannens linje och slår fast att kvinnan utsattes för "diskriminering" genom frågan.

Kvinnans sjal täckte hennes hår, öron och hals. Men vårdbesöket gällde ett besvär på underkroppen, och enligt hovrätten fanns det inga sakliga skäl för läkaren att kräva att hon skulle ta av sig slöjan.

Läkaren ska upprepade gånger ha uppmanat kvinnan att avlägsna plagget. Hovrätten anser att kvinnan därmed måste ha uppfattat det som ett krav för att undersökningen skulle kunna genomföras.

Kvinnan vägrade att gå med på kravet och någon undersökning blev aldrig av.

Domstolen bedömer att läkarens agerande riskerar att särskilt missgynna muslimska kvinnor. Region Uppsala har enligt domen inte kunnat visa att det är lämpligt och nödvändigt att alltid kräva att patienter tar av sig huvudbonader.

DO: "Glädjande"

– Det är en välformulerad och tydlig dom. Det är givetvis glädjande att hovrätten delar DO:s bedömning, men framför allt är det positivt att kvinnan nu får upprättelse, säger Sandra Danowsky, processförare på DO.

Enligt DO är domen viktig även principiellt.

– Hovrättens dom är viktig eftersom den tydliggör vikten av att som läkare agera i linje med vetenskap och beprövad erfarenhet och visar att den här typen av ageranden kan innebära diskriminering, säger Sandra Danowsky.

DO stämde Region Uppsala i början av 2024 och krävde 70.000 kronor till kvinnan. Tingsrätten avslog kravet i mars 2025, men Svea hovrätt ändrar nu domen och dömer regionen att betala 40.000 kronor.