Omstridda omröstningen om medborgarskap tas inte om

Publicerad 19 maj 2026 kl 13.08

Inrikes. Tidöpartierna säger nej till oppositionens försök att få riksdagsomröstningen om skärpta medborgarskap gjord på nytt. Beskedet väcker stor ilska.
– Det är så antidemokratiskt som något kan bli, säger Niels Paarup-Petersen (C).

Sverigedemokraterna kallade in två extra ledamöter när Elsa Widding och Katja Nyberg bytte sida och röstade med oppositionen.

Händelsen blev startskottet på det storbråk om riksdagens kvittningssystem som politikerna ännu är mitt uppe i.

Miljöpartiet hävdar att lagen om skärpta regler för medborgarskap inte hade gått igenom om Sverigedemokraterna hade följt kvittningsöverenskommelsen. MP tog frågan till socialförsäkringsutskottet och ville att voteringen om övergångsreglerna för skärpta regler för medborgarskap skulle tas om.

Alla oppositionspartier stödde initiativet – men Tidöpartierna sade nej och majoritet saknas därför.

Centerpartiets migrations- och integrationspolitiske talesperson Niels Paarup-Petersen är starkt kritisk.

– Det är så antidemokratiskt som något kan bli och om inte Moderaterna kan inse det, då är de inte uppgiften mogna att vara statsbärande, säger han till TT.

Han anklagar SD för att ha manipulerat utfallet i riksdagen.

– Det här är den absolut högsta nivån av beslutsfattande i det här landet, och SD lurade och fuskade för att se till att riksdagens majoritet inte gick igenom.

