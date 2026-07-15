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Erling Haaland har under fotbolls-VM gjort ett stort intryck på människor runt om i världen.

Över 500 peruanska barn döpta efter Haaland

Publicerad 15 juli 2026 kl 18.16

Inrikes. Erling Haalands insatser i fotbolls-VM har satt spår i Perus folkbokföring. Sammanlagt 559 barn har registrerats med hela eller delar av den norske fotbollsspelarens namn.

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Av de nyfödda barnen har 468 fått Haaland som förnamn. Ytterligare 91 har registrerats med det fullständiga namnet Erling Haaland, rapporterar Document.no.

Peru uppges därmed vara det land där flest föräldrar har valt att uppkalla sina barn efter norrmannen.

Namnet har blivit vanligare även i andra delar av Latinamerika. Samma utveckling uppges bland annat kunna ses i Brasilien och Argentina.

Att efternamnet Haaland används som förnamn förklaras delvis med att namnet framstår som ovanligt och exotiskt för spansktalande.

Norge kom vidare till kvartsfinalen i VM men förlorade mot England med 1–2 efter förlängning.

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