Ozzy Osbourne återuppstår – som AI-hologram

Ozzy Osbourne avled han i juli 2025, efter en längre tids sjukdom där bland annat Parkinsons ingick. Han blev 76 år.

Bara några veckor tidigare hade han återförenats med Black Sabbath vid en avskedskonsert i hemstaden Birmingham.

Frun Sharon och sonen Jack Osbourne som berättade om den planerade hologramsatsningen på Licensing Expo i Las Vegas, rapporterar USA Today.

Projektet görs tillsammans med teknikbolagen Hyperreal och Proto Hologram, som arbetar med AI-genererade digitala kopior och hologramteknik.

Beskedet har väckt känslor på nätet. Kritiker har ifrågasatt trenden att återskapa döda kändisar med AI och användare uppmanar familjen att "låta honom vila".

Tekniken har jämförts med dystopiska scenarier i den brittiska tv-serien "Black Mirror".

Jack Osbourne försvarade dock projektet under en frågestund på Youtube i tisdags. Han sade att avataren ska göras på ett smakfullt sätt och hävdade att hans far själv hade varit positiv till idén. Jack Osbourne tillade att tekniken enligt honom är betydligt mer avancerad än att koppla en bild av hans far till ChatGPT.

Enligt familjen ska den digitala Ozzy bygga på AI som tränats på sångarens röst, utseende och arkivmaterial. Familjen öppnar även för att den digitala Ozzy senare kan dyka upp i exempelvis film- och reklamproduktioner.

– Vi ska ta honom över hela världen. Folk kan prata med honom, och han kommer att svara, säger Sharon Osbourne.