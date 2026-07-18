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Shabir Ahmed fick sitt brittiska medborgarskap indraget – men kan ändå inte utvisas.

Pakistan: Inte vårt fel att Ahmed våldtog flickor

Publicerad 18 juli 2026 kl 12.22

Utrikes. Pakistan vägrar ta på sig något ansvar för den pakistanske serie­våldtäkts­mannen och grooming­gäng­ledaren Shabir Ahmed. Enligt landets utrikes­departement formades och "fördärvades" han i Stor­britannien.

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Shabir Ahmed, 73, var ledande i den så kallade Rochdale-ligan, som systematiskt utnyttjade och sålde brittiska flickor för sexuella övergrepp. Offren var i vissa fall så unga som tolv år.

Ahmed dömdes 2012 för 30 våldtäktsbrott och frigavs under övervakning i början av juni efter att ha avtjänat 14 års fängelse.

Storbritannien har hittills inte kunnat utvisa honom. Trots att hans brittiska medborgarskap har återkallats skyddas han av en bestämmelse för vissa personer från Samväldet som bodde i landet före 1973.

Pakistans utrikesdepartement anser samtidigt att saken inte har något med Pakistan att göra.

– Frågan är helt och hållet en intern angelägenhet för Storbritannien, sade talesmannen Tahir Andrabi vid en presskonferens.

Han pekade på att Ahmed kom till Storbritannien som tonåring.

– Oavsett var Ahmed föddes ligger ansvaret hos den plats där han växte upp, uppfostrades, formades och dessvärre fördärvades. Hans avskyvärda brott kräver allvarlig självrannsakan snarare än ett sökande efter yttre orsaker.

Andrabi framhöll samtidigt att Pakistan kraftigt fördömer sexuella övergrepp mot barn och att sådana brott ska bestraffas så hårt lagen medger, oavsett gärningsmannens ras, etnicitet eller religion.

Han slog dock fast att Pakistan "inte har någon som helst koppling till frågan" och inte kan förknippas med brittiska beslut om Ahmed.

Storbritanniens inrikesminister Shabana Mahmood meddelade den 13 juli att regeringen vill ändra lagen för att undanröja det juridiska hindret mot en utvisning.

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