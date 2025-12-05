© Nato
Tobias Billström och förre Nato-chefen Jens Stoltenberg.

Fixade in Sverige i Nato: Nu får Billström toppjobb för vapenindustrin

Publicerad 5 december 2025 kl 15.20

Inrikes. Den tidigare utrikesministern Tobias Billström (M) går nu från att ha lotsat in Sverige i Nato till ett toppjobb i försvarsindustrin – sitt första riktiga jobb. Efter fallskärm, konsultbolag och välbetalda föreläsningar utses den 51-årige politikern nu till "director of strategy and government affairs" på drönarvapenbolaget Nordic Air Defence i Stockholm.

Dela artikeln

Nordic Air Defence, grundat 2023, utvecklar luftvärnsvapen mot drönare. Flaggskeppet Kreuger 100 XR beskrivs som ett litet och billigt luftvärnssystem som ska kunna bekämpa drönare betydligt billigare än traditionella robotar.

Någon massproduktion har ännu inte kommit i gång, men målet är stora exportaffärer och försvarskontrakt, enligt tidigare uppgifter om bolaget.

Billström själv säger till Dagens Nyheter att han ser fram emot karriärbytet.

– Det är naturligtvis så att det är en ny tillvaro, och det ser jag mycket fram emot, säger den tidigare moderate utrikesministern.

– Självfallet är den första och viktigaste uppgiften att se till att företaget vinner kontrakt.

Det nya jobbet beskrivs som den 51-åriga politikerns första riktiga jobb. Hela Billströms vuxna liv har annars tillbringats i politiken, från Moderata ungdomsförbundet via riksdagen 2002 till posten som utrikesminister 2022–2024.

Som utrikesminister var Billström en av regeringens frontfigurer i Nato-processen. Den 7 mars 2024 reste han tillsammans med statsminister Ulf Kristersson till Washington och överlämnade Sveriges anslutningshandlingar till USA:s utrikesminister Antony Blinken, vilket formellt gjorde Sverige till Natos 32:a medlemsland.

I tal och utrikesdeklarationer har han beskrivit Nato-inträdet som en ”epokgörande” händelse som innebär en ”djupgående och omedelbar förändring” av svensk utrikespolitik.

När han lämnade regeringen fick han en fallskärm i miljonklassen. Expressen har tidigare rapporterat hur han, precis som förebilden Fredrik Reinfeldt före honom, höll föreläsningar mot höga arvoden samtidigt som pengarna stannade i bolaget – vilket gjorde att han kunde behålla avgångsvederlaget på 156.000 skattekronor i månaden. DN skriver att Billström haft ”ett omställningsår” och ett eget företag ”under uppbyggnad”.

På fråga om vad för lön han får i försvarsbolaget svarar han kort:

– Nej, det är en sak helt och hållet mellan mig och min arbetsgivare.

Nordic Air Defence kliver in på en marknad där svensk försvarsindustri redan är en tung aktör. Saab, som domineras av Wallenbergfamiljen via Investor AB och Wallenberg Investments, är sedan länge Sveriges största försvarskoncern.

I slutet av november beslutade regeringen om en satsning på 3,5 miljarder kronor på brigadluftvärn, där en stor del av pengarna går till Saab för sensorer och ledningssystem.

Billström rörde sig under Nato-processen just i skärningspunkten mellan politik, försvar och storbolag. När en delegation från McCain-institutet besökte Stockholm inför Sveriges Nato-anslutning deltog både utrikesminister Tobias Billström, Saabs vd Micael Johansson och en senior rådgivare från Wallenbergstiftelserna vid samma möten.

Nordic Air Defence marknadsför sitt vapen som ett litet, billigt luftvärnssystem mot drönare, avsett att komplettera dyrare robotar. Bolaget har ännu inga serieproducerade system, men siktar enligt medieuppgifter på att snabbt kunna leverera till både Sverige och utlandet.

Hyllade HBTQ-profiler höll sina "söner" som sexslavar – får 100 års fängelse

"I kväll ska jag knulla min son!" Bjöd ut pojkarna till andra homosexuella via Grindr.0 Plus

Vänsterjournalistens vändning – när han får frågor om narkotika

ETC:s Christoffer Röstlund ringde för att ställa frågor om privatlivet. Då fick han obehagliga motfrågan av Nick Alinia.0 Plus

Folket säger nej till moské – då börjar sossetoppen gråta

Video: Hjärtskärande scenerna efter omröstningen. "Jag trodde att de var rationella."0 Plus

Nyheter från förstasidan

SD-beskedet: 1.400 gängkriminella riskerar mista sitt svenska medborgarskap

För första gången föreslås möjligheten. Även (dubbla) medborgarskap som fåtts genom fusk och hot omfattas av förslaget.0 

Ekonominyheter

Inflationen sjunker rejält – nu nära målet

"Nu är vi verkligen på väg.". Men några nya räntesänkningar väntas inte i närtid.0 

11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.