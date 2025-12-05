Fixade in Sverige i Nato: Nu får Billström toppjobb för vapenindustrin

Nordic Air Defence, grundat 2023, utvecklar luftvärnsvapen mot drönare. Flaggskeppet Kreuger 100 XR beskrivs som ett litet och billigt luftvärnssystem som ska kunna bekämpa drönare betydligt billigare än traditionella robotar.

Någon massproduktion har ännu inte kommit i gång, men målet är stora exportaffärer och försvarskontrakt, enligt tidigare uppgifter om bolaget.

Billström själv säger till Dagens Nyheter att han ser fram emot karriärbytet.

– Det är naturligtvis så att det är en ny tillvaro, och det ser jag mycket fram emot, säger den tidigare moderate utrikesministern.

– Självfallet är den första och viktigaste uppgiften att se till att företaget vinner kontrakt.

Det nya jobbet beskrivs som den 51-åriga politikerns första riktiga jobb. Hela Billströms vuxna liv har annars tillbringats i politiken, från Moderata ungdomsförbundet via riksdagen 2002 till posten som utrikesminister 2022–2024.

Som utrikesminister var Billström en av regeringens frontfigurer i Nato-processen. Den 7 mars 2024 reste han tillsammans med statsminister Ulf Kristersson till Washington och överlämnade Sveriges anslutningshandlingar till USA:s utrikesminister Antony Blinken, vilket formellt gjorde Sverige till Natos 32:a medlemsland.

I tal och utrikesdeklarationer har han beskrivit Nato-inträdet som en ”epokgörande” händelse som innebär en ”djupgående och omedelbar förändring” av svensk utrikespolitik.

När han lämnade regeringen fick han en fallskärm i miljonklassen. Expressen har tidigare rapporterat hur han, precis som förebilden Fredrik Reinfeldt före honom, höll föreläsningar mot höga arvoden samtidigt som pengarna stannade i bolaget – vilket gjorde att han kunde behålla avgångsvederlaget på 156.000 skattekronor i månaden. DN skriver att Billström haft ”ett omställningsår” och ett eget företag ”under uppbyggnad”.

På fråga om vad för lön han får i försvarsbolaget svarar han kort:

– Nej, det är en sak helt och hållet mellan mig och min arbetsgivare.

Nordic Air Defence kliver in på en marknad där svensk försvarsindustri redan är en tung aktör. Saab, som domineras av Wallenbergfamiljen via Investor AB och Wallenberg Investments, är sedan länge Sveriges största försvarskoncern.

I slutet av november beslutade regeringen om en satsning på 3,5 miljarder kronor på brigadluftvärn, där en stor del av pengarna går till Saab för sensorer och ledningssystem.

Billström rörde sig under Nato-processen just i skärningspunkten mellan politik, försvar och storbolag. När en delegation från McCain-institutet besökte Stockholm inför Sveriges Nato-anslutning deltog både utrikesminister Tobias Billström, Saabs vd Micael Johansson och en senior rådgivare från Wallenbergstiftelserna vid samma möten.

Nordic Air Defence marknadsför sitt vapen som ett litet, billigt luftvärnssystem mot drönare, avsett att komplettera dyrare robotar. Bolaget har ännu inga serieproducerade system, men siktar enligt medieuppgifter på att snabbt kunna leverera till både Sverige och utlandet.