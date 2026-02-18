Regeringen krävs på svar om Palantir

Plusinnehåll Du behöver vara prenumerant på Fria Tider Plus för att ta del av hela denna artikel. Redan kund? Logga in direkt. Annars kan du skapa ett konto via erbjudandet nedan.

Köp Fria Tider Plus: 1 krona per dag

Åkesson uppges ha varit otrogen – med "en rad" olika kvinnor

Källorna: Därför sprack förhållandet med Louise Erixon. Utpekad sekreterare fick riksdagsplats.0 Plus

Muhammads blodiga attack mot kvinnan i tunnelbanan

Matar knytnävsslag mot kvinnans ansikte och stjäl hennes Rolexklocka. Greps efter brutala attacken i Stockholm.0 Plus

Biancas stalkers iranska skräckbakgrund

"Fabian Sköldhamns" makabra historia. Pappa högg ihjäl mamma på barnavårdscentralen – inför barnen.0 Plus

Nyheter från förstasidan

SSU-ordförande hotas av utvisning

"Då gömmer vi henne", säger partikollegorna till DN. Kandiderar ändå för S i valet.0 

Ekonominyheter

C-ledaren: Euro ska införas – utan ny folkomröstning

Beskedet från Elisabeth Thand Ringqvist.. "Jag tycker inte vi ska ha en folkomröstning."0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.