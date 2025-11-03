Svensk polis använder Palantir – i hemlighet

Dagens ETC uppger att Polismyndigheten under minst fem år har tagit fram en svensk version av Palantirs så kallade Gotham-program.

Den svenska plattformen kallas Acus och ska med hjälp av artificiell intelligens sammanställa, analysera och visualisera uppgifter från bland annat spanings- och brottsregister samt data från Bank-id, mobiloperatörer och sociala mediekonton.

– Det var väldigt mycket hysch-hysch kring det där programmet, säger en för detta polisanställd analytiker, som vill vara anonym, till Dagens ETC.

När tidningen försöker få ut dokument om hur systemet används får redaktionen avslag. Polisen svarar att myndigheten varken kan ”bekräfta eller förneka relationer med Palantir” på grund av ”fara för rikets säkerhet”.

Palantir har länge varit omstritt. I somras pekade en FN-rapport ut företaget som medskyldigt till folkmord i Gaza, då deras analysverktyg använts av Israel för att döda civila.

Palantir förknippas också med operation Trojan Shield, där FBI genom Palantir lyckades knäcka den krypterade Anom-appen. Insatsen beskrevs av FBI som ”ett lysande exempel på innovativ brottsbekämpning”, men metoderna har ifrågasatts i efterhand.

– I de här fallen har det varit en urskillningslös massövervakning, säger advokaten Johan Grahn som varit försvarare i flera Anom-åtal, till Dagens ETC.