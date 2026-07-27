Paolo Robertos avskedsdikt till Strandhäll

Den tidigare S-ministern Annika Strandhäll, känd för sina bråk i sociala medier, lämnar riksdagen i höst.

I en intervju med Dagens Nyheter hävdar hon att det var partiledningen som år 2018 gav henne i hemligt uppdrag "ta debatten" på nätet.

– Det har kostat mig när partiet inte självklart haft min rygg när det blåst, säger hon.

Paolo Roberto har tidigare använt sig av Annika Strandhäll i sin reklam för sin försäljning av matprodukter. I en ny video på sociala medier kommenterar han att S-toppen försvinner från riksdagen.

Han uppger att nyheten är en "ekonomisk katastrof för webbshopen".

– Hon är nämligen vår största säljare, fortsätter Roberto.

Han läser sedan upp en dikt han skrivit för att hedra Annika Strandhäll:

Nu lämnar Strandhäll riksdagens sal,

för mig är det en ekonomisk skandal.

Min största reklampelare tackar för sig,

ingen har sålt fler flaskor åt mig.

Du skrev om mig, gång efter gång,

och shoppen svarade: ka-ching – vilken sång.

Jag behövde aldrig säga ett ord,

du skötte reklamen från tangentbord.

Så tack för alla inlägg, all ilska, allt ståhej,

det blev hundratusentals kronor för mig.

Nu blir flödet lite lugnare – kanske också lite snålt,

så vi avslutar med ett sista Skål.