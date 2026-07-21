Patrick Ekwall: Kvinnorna är de värsta näthatarna

Patrick Ekwall, som var verksam på TV4:s sportredaktion i 22 år, är fortfarande aktiv på Instagram och Facebook. Men han använder inte X, tidigare Twitter.

Den senare plattformen "går inte" att använda, uppger han i en intervju med Expressen.

Ekwall säger att erfarenheterna av sociala medier har fått honom att inse att nätets problempersoner är fler än han tidigare anat.

– Förut misstänkte man att det var mycket dårar där ute. Nu vet man att de är mycket fler än man anade. De värsta är faktiskt kvinnorna. Tyvärr. Elaka kvinnor som lägger sig i ens förhållande och hur man ser ut och så där.

Han uppger samtidigt att responsen blivit trevligare sedan han lämnade sportjournalistiken och började skriva spänningsromaner. I stället för arga kommentarer om offsidebedömningar får han numera beröm för sina böcker.

Någon längtan tillbaka till sportjournalistiken har han inte.

– Jag tyckte mer om jobbet än om sporten.

Patrick Ekwall arbetar i dag bland annat som författare och spelskapare. Han medverkar också i SVT-programmet "Muren" och deltog i våras i "Expedition vildmark".