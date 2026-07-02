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Påven bannlyser högergruppen SSPX

Publicerad 2 juli 2026 kl 14.47

Utrikes. Vatikanen slår nu fast att Sankt Pius X:s prästbrödraskap – känt som SSPX – har brutit med den katolska kyrkan. Präster och formella anhängare till den traditionalistiska gruppen betraktas nu som exkommunicerade.

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Bakgrunden är att SSPX, som har sitt säte i Schweiz, har vigt nya biskopar utan godkännande från påve Leo.

Enligt Vatikanens trosdikasterium innebär biskopsvigningarna att brödraskapet befinner sig i schism.

Dekretet får också praktiska följder. Enligt Vatikanen firar gruppen nu sakramenten på ett otillåtet sätt. Prästerna kan inte heller giltigt förrätta vigslar eller höra bikt, enligt dekretet.

Sankt Pius X:s prästbrödraskap hade på torsdagen inte kommenterat Vatikanens beslut. Dagen före uppgav gruppen att biskopsvigningarna behövde genomföras "på grund av exceptionella omständigheter".

Det var väntat att de två biskopar som ledde vigningen i Schweiz, och de fyra präster som vigdes till nya biskopar, skulle exkommuniceras. Vatikanen går dock längre än så och slår fast att alla präster i brödraskapet och alla katoliker som "formellt ansluter sig" till gruppen omfattas.

SSPX avvisar centrala läror från Andra Vatikankonciliet, reformmötet på 1960-talet som bland annat öppnade för mässa på lokala språk i stället för enbart latin.

Kyrkohistorikern Massimo Faggioli säger till Reuters att påve Leo står fast bakom reformerna.

– Han ångrar inget och tvivlar inte på att detta är Andra Vatikankonciliets kyrka, säger Faggioli.

– Han har visat att han inte vill kompromissa om det.

Påven sade själv i juni att splittringen med brödraskapet är smärtsam, men att Andra Vatikankonciliets reformer är grundläggande delar av kyrkans lära.

– Vi måste gå vidare, sade påven.

Sankt Pius X:s prästbrödraskap uppger sig ha 733 präster i världen. Grundaren Marcel Lefebvre exkommunicerades 1988 sedan han vigt fyra biskopar utan tillstånd från påven.

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