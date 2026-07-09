"Påverkar det din självrespekt?" – här konfronteras Rutte om smörandet för Trump

Publicerad 9 juli 2026 kl 15.08

Utrikes. Hur påverkas din självrespekt av att du fjäskar för Donald Trump medan han pratar om att erövra Grönland? Den frågan fick Natos generalsekreterare Mark Rutte av en dansk reporter efter toppmötet i Ankara.

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USA:s president Donald Trump använde toppmötet i Turkiet till att återigen tala om amerikansk kontroll över Grönland, hota med att strypa handeln med Spanien och kritisera Natos hållning till USA:s krig mot Iran.

Men från Mark Rutte kom framför allt beröm. Natochefen har bland annat kallat Trump för "käre Donald" och använt uttrycket "Trumps biljon" om de ökade försvarsutgifter som USA:s president pressat fram från Europa och Kanada.

Efter mötet fick Rutte – som tidigare även förklarat sitt val att kalla Trump för "daddy" – frågan rakt ut av den danske reportern Rasmus Svaneborg från nyhetsbyrån Ritzau.

– Mark, du sitter bredvid Donald Trump i lägen där han talar om att erövra Grönland, om att ge sig på allierade som Spanien och om att starta handelskrig – saker som inte verkar vara sådant som den gamle Mark Rutte skulle ha godkänt. Påverkar det din självrespekt när du sitter bredvid honom på det sättet och inte säger något? frågade reportern.

Rutte svarade inte direkt på frågan – utan fortsatte att berömma den amerikanske presidenten.

– Det jag alltid gör är att erkänna när beröm är befogat, och jag tycker att vi ska berömma Donald Trump för att Nato är så mycket starkare, sade han.

Enligt Rutte beror Natos stärkta ställning delvis på hotet från Ryssland och kriget i Ukraina, men också på Trumps krav på att Europa ska betala mer för sitt eget försvar.

– Det gör Europa starkare. Det gör Europa mer relevant för USA som partner, sade han.

Ruttes taktik har väckt irritation. Marion Messmer, programchef för internationell säkerhet vid Chatham House, säger till CNBC att Rutte visserligen lyckas hålla sig väl med Trump genom "smicker och undergivenhet", men att andra Natoledare blir alltmer irriterade över vad de uppfattar som ett osmakligt krypande beteende.

Alla är dock inte kritiska. Lettlands president Edgars Rinkevics försvarar Ruttes linje och säger till CNBC att Natochefens uppgift är att hålla ihop alliansen och den transatlantiska relationen.

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