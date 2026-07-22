Pentagon håller på att få slut på pengar

Vita huset har begärt ytterligare 67 miljarder dollar för att täcka kostnader som kriget har orsakat. Kongressen är dock låst i frågan, samtidigt som representanthuset ska lämna Washington för ett månadslångt uppehåll.

Pentagon har redan begränsat eller ställt in militärövningar och utbildningar. Anslag till materiel och underhåll av anläggningar används också för att täcka de mer akuta budgetbristerna, enligt Washington Post.

Försvarsdepartementet har dessutom begärt kongressens tillstånd att flytta 4,3 miljarder dollar från bland annat övningar och vapenköp.

Trump kriget mot Iran i slutet av februari och bedyrade vid upprepade gånger att konflikten skulle vara över inom några veckor. Striderna har i stället fortsatt i flera månader och belastat framför allt flottan och flygvapnet.

Försvarsminister Pete Hegseth har offentligt tonat ned oron över ammunitionsbrist. I en intervju med CBS News hävdade han att USA:s lager var i mycket gott skick och fortsatte att stärkas.

Internt uppges oron vara betydligt större. Pentagonföreträdare anser enligt Washington Post att nya pengar snabbt behövs för att fylla på ammunitionslagren och säkra tillgången till vapen som krävs för att avskräcka bland annat Ryssland och Kina.

Republikanerna i representanthuset arbetar med ett förslag om 73 miljarder dollar i nya försvarsutgifter. Förslaget möter stora hinder i senaten, samtidigt som de flesta demokrater motsätter sig ytterligare finansiering av kriget mot Iran.