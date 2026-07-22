Ratsits vd ihjälkörd på Mallorca

Wissmar sprang på söndagsmorgonen i Capdepera när han träffades av bilen, rapporterar Expressen. Efter att först ha kört därifrån kom 21-åringen tillbaka, varpå polisen grep honom.

Föraren ska ha testat positivt för alkohol. Hans försvarsadvokat uppger för den spanska tidningen Ultima Hora att mannen hade festat kvällen före och somnat bakom ratten.

Den misstänkte är tills vidare försatt på fri fot. Domstolen har samtidigt tagit hans pass och körkort och kräver att han infinner sig i rätten var 15:e dag.

Sedan 2024 var Wissmar vd för söktjänsterna Ratsit och Bolagsfakta. Han tog då över efter grundaren Anders Johansson.

Löpningen hade en central plats i Wissmars liv. Under mer än tre årtionden ägnade han sig åt sporten, både som tävlande och som coach, och genomförde bland annat triatlon- och Ironmanlopp.

Familjen har meddelat dödsfallet i ett inlägg på sociala medier.

"Det är med en ofattbar chock och gränslös sorg som jag måste meddela att vår älskade Thony har gått bort, söndagen den 19 juli 2026", står det i inlägget.

Wissmar efterlämnar hustru och tre barn.

"Vi springer för dig pappa", skriver hans dotter på Instagram.