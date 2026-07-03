PFAS-förgiftade ortsbor nekas statlig ersättning

Beskedet kom på fredagen och innebär att staten inte betalar ut ersättning till medlemmarna i PFAS-föreningen.

– Jag trodde verkligen att nu hade de hittat en lösning där de kunde ta sitt ansvar på riktigt. Men här väljer man att ta en springnota, säger Herman Afzelius, ordförande i PFAS-föreningen, till Ekot.

Föreningen har hävdat att det förorenade dricksvattnet orsakat personskador och dessutom inneburit brott mot mänskliga rättigheter.

JK hänvisar återigen till preskriptionstiden. Myndigheten avslog även kraven i november 2024, då med motiveringen att det hade gått mer än tio år.

PFAS-föreningen försökte därefter få saken prövad på nytt. I juni 2025 lämnade föreningen in ny bevisning om att det förorenade vattnet ska ha levererats under längre tid än vad som tidigare varit känt.

Men inte heller det räcker, enligt JK.

"Justitiekanslern gör bedömningen att det inte finns skäl att frångå allmänna preskriptionsrättsliga principer för bestämmande av preskriptionstidens början."

Enligt beslutet skulle föreningen ha riktat sitt krav senast den 20 maj 2024. Anspråken kom in först den 9 oktober samma år.

PFAS-skandalen i Kallinge har kopplats till brandskum som använts vid övningar på flygflottiljen F 17. Skummet ska ha använts av Försvarsmakten sedan mitten av 1980-talet och förorenat vattentäkten.

De drabbade har däremot tidigare fått rätt till skadestånd från Ronneby kommun. I december 2023 slog Högsta domstolen fast att kommunen, som levererat det PFAS-förorenade vattnet, kan hållas ansvarig.