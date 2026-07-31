Polack simmade över Östersjön – hela vägen från Sverige

Kubkowski gav sig ut från Kåseberga i Sverige och tillbringade två nätter på öppet hav innan han kunde ta sig upp på den polska stranden av egen kraft.

En video som han har lagt upp på Instagram visar hur han tar de första, kraftigt stapplande stegen på stranden efter att ha nått land. Efter ett tag rasar han samman av trötthet.

Under simningen fick han inte röra följebåten. Mat och dryck räcktes i stället över med hjälp av en särskild bom. Samtidigt tvingades han kämpa mot kyla, strömmar, vågor och utmattning.

På en första fråga om hur det kändes att ha simmat över Östersjön svarade han:

– Jag är så trött att jag ännu inte vet.

Bedriften lyckades på femte försöket, skriver Polsat News. Vid det föregående försöket 2025 hade Kubkowski simmat 159 kilometer på 52 timmar när han tvingades avbryta försöket – endast elva kilometer från målet.

Enligt medarbetaren Marcin Cieslak var polacken mer fokuserad än vid de tidigare försöken.

– Man såg säkerhet, lugn, professionalism och erfarenhet. Det här var det femte försöket, och varje gång lärde han sig något nytt, säger Cieslak.

Inför årets simning genomförde Kubkowski hårda träningspass som ibland pågick i ett och ett halvt dygn. Förberedelserna omfattade nattliga simpass, långa sträckor i bassäng och mental träning.

Simningen genomfördes också för att samla in pengar till Cancer Fighters, som hjälper människor som drabbats av cancer. När Polsat publicerade sin artikel hade mer än 670.000 zloty, motsvarande cirka 1,7 miljoner kronor, samlats in.