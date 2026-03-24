Detta område innefattas av säkerhetszon.

Polisen inför säkerhetszon mitt i Stockholm – får visitera utan misstanke

Publicerad 24 mars 2026 kl 11.13

Inrikes. Polisen inför en säkerhetszon i delar av Diplomatstaden centrala Stockholm – med hänvisning till det pågående kriget i Iran. Enligt polisens bedömning finns en "påtaglig risk" för skjutningar och sprängningar i området, där polisen nu kommer att få visitera personer utan konkret misstanke.

Beslutet gäller från den 24 mars till den 7 april och omfattar bland annat delar av Strandvägen, Gärdet och området kring flera ambassader.

Åtgärden innebär att polisen får utökade befogenheter. Inom zonen kan personer kroppsvisiteras och fordon genomsökas i förebyggande syfte – även utan misstanke om brott.

Syftet uppges vara att kunna stoppa allvarlig brottslighet i ett läge där hotbilden bedöms som förhöjd.

"Den pågående väpnade konflikten i Mellanöstern mellan framförallt Iran, USA och Israel är inte enbart begränsad till det geografiska området", konstaterar Polismyndigheten i sitt beslut.

I området finns bland annat Israels och USA:s ambassader, vilket enligt polisen gör platsen särskilt utsatt. Myndigheten pekar på en "påtaglig risk för brottslig verksamhet som innefattar skjutning eller sprängning i området".

"Säkerhetszonen är av synnerlig vikt för att förhindra nya angrepp i området eftersom andra åtgärder enligt t.ex. 19 § andra stycket eller 20 a § polislagen inte ensamt bedöms tillräckliga", står det i beslutet.

