Polisen söker vittnen efter mord i parkeringsgarage

En person är för närvarande häktad misstänkt för mord.

Under förundersökningen har uppgifter framkommit att det kan ha vistats en tredje person, med koppling till de inblandade, på plats vid tidpunkten för gärningen. Polisen är mycket angelägen om att få in uppgifter om hur de inblandade setts i sällskap med en tredje person under dagen den 13 april.

– Det pågår ett intensivt utredningsarbete och vi är mycket angelägna om att få klarlagt huruvida målsäganden och den misstänkte var ensamma på plats under gärningen eller inte. Vittnesuppgifter kring en eventuell tredje person är ovärderliga i det här läget och vi hoppas att den eller de som vet något om detta ska höra av sig till oss, säger Anders Johansson, utredare i gruppen för grova brott.

Har du information att lämna, särskilt kring observationer av hur målsäganden och den misstänkte varit i sällskap med en ytterligare person i anslutning till händelsen? Ring utredaren Anders Johansson på 010-562 01 60.