© Polisen
Kristian Youssef skickade enligt domen hotfulla bilder på vapen för att pressa pojkarna att skicka sexuellt material.

Polisen Youssef döms för pojkvåldtäkter

Publicerad 25 februari 2026 kl 13.36

Inrikes. En 30-årig före detta polisman döms nu till fängelse för ett 50-tal sexualbrott mot unga pojkar. Brotten begicks via sociala medier.

Mannen, Kristian Youssef, var anställd som ingripandepolis i Stockholm sedan 2019.

Nu väntar avsked från myndigheten efter att Södertörns tingsrätt funnit honom skyldig till bland annat två fall av våldtäkt mot barn.

Sammanlagt rör det sig om 48 brottsliga gärningar. Utöver våldtäkterna döms han för en rad fall av sexuella övergrepp, ofredanden och barnpornografibrott. Samtliga nio offer är pojkar, de flesta omkring tolv år gamla.

Youssef använde sig av appen Snapchat för att få kontakt med sina offer. Han utgav sig för att vara betydligt yngre än vad han var och skickade hotfulla bilder på vapen för att pressa pojkarna att skicka sexuellt material på sig själva. I vissa fall lovade han pengar för att få dem att agera.

Han använde flera olika konton på appen, varav vissa kopplas till polisens tjänstetelefoner. Materialet som pojkarna tvingades skicka sparade han sedan i en molntjänst.

Det var i januari förra året som en pappa slog larm efter att ha upptäckt att hans då tolvårige son hade utsatts. Fadern fotograferade av chattarna och lämnade över materialet till myndigheterna, vilket ledde fram till Youssef.

Under rättegången nekade mannen till brott och skyllde på pojkarna.

Rätten bedömer att brottens samlade straffmätning motsvarar fem och ett halvt års fängelse. Eftersom Youssef varit frihetsberövad i väntan på dom och dessutom mister sin anställning inom polisen görs dock ett avdrag.

"På grund av de men han orsakats ska straffet sättas ned med sammanlagt sex månader", skriver den eniga rätten.

Peter Wahlbeck: SD har sålt sig till Wallenberg

Är nu som vilket liberalt parti som helst, enligt komikern. "Ofattbart att de inte tog chansen att gå till historien."0 

Ser risker med guldets återkomst: "Det tar bort makten från politikerna"

Skatter, banker och krig hotas.. Nationalekonomens varning när ädelmetallen åter börjar påverka världens valutor.0 

