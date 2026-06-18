© Uppsala konstmuseum, L.G.foto
 

Politiker bajsade på slottets golv

Publicerad 18 juni 2026 kl 18.55

Inrikes. Ett fullmäktigemöte på Uppsala slott fick en minst sagt oväntad vändning. En regionpolitiker drabbades av akuta magproblem och bajsade på golvet i konstmuseet.

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Händelsen inträffade i förra veckan, när regionfullmäktige i Uppsala höll sammanträde på slottet.

Enligt P4 Uppland blev en ledamot plötsligt så dålig i magen att situationen inte gick att lösa på sedvanligt sätt.

Partiet som politikern tillhör uppger för P4 att båda de närliggande toaletterna var upptagna när nödläget uppstod.

Resultatet blev att ledamoten uträttade sina behov på golvet inne i konstmuseet, som ligger i slottet.

Partiet har enligt P4 Uppland tagit på sig kostnaderna för saneringen.

I övrigt är omständigheterna kring händelsen fortfarande oklara.

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