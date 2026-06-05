Politikernas kupp: Ska integrera IDF med USA:s försvarsmakt

I Washington pågår – under medietystnad – ett intensivt försök från politikernas sida att fördjupa USA:s militära samarbete med Israel och samtidigt göra stödet mindre transparent.

I ett nytt försvarsförslag öppnas dörren för en mycket långtgående integration mellan ländernas försvarssektorer.

Det handlar om paragraf 224 i representanthusets version av 2027 års försvarslag, NDAA. Förslaget beskrivs av Responsible Statecraft som ett försök att knyta USA:s försvar närmare Israel än någonsin tidigare.

Enligt sajten kan paragrafen bana väg för gemensam forskning, vapentillverkning, licensavtal, gemensamma bolag och ett brett tekniksamarbete mellan USA och Israel. Det handlar inte bara om robotförsvar, där länderna redan samarbetar, utan även om AI, kvantteknik, autonoma system, bioteknik, etc.

Förslaget nämner också "nätverksintegration" och "datafusion".

"Med andra ord kan den amerikanska militärens data snart bli den israeliska militärens data", sammanfattar Ben Freeman från Quincy Institute på Responsible Statecraft.

Freeman skriver att förslaget, om det blir verklighet fullt ut, kan ge Israel en nivå av militärindustriell integration med USA som inget annat land har. Han varnar också för att modellen skulle kunna ge Israel ännu större politiskt inflytande i USA.

Utfasat bistånd avfärdas som bluff

I en ny rapport från Quincy Institute noteras att israeliska företrädare nu påstår sig vilja fasa ut det mycket omfattande amerikanska militära biståndet. Men enligt rapporten handlar det inte om att stödet ska upphöra.

"Vad höga israeliska företrädare – däribland premiärminister Benjamin Netanyahu – i tysthet förespråkar är inte en minskning av det amerikanska stödet, utan en omorganisering av det", står det i rapporten.

Enligt rapporten planerar politikerna bara att ändra systemet så att miljardbelopp flyttas från utrikesdepartementets biståndsanslag till Pentagons inköp, industriella samarbeten och underhållskedjor. Detta bedöms göra relationen både djupare och mindre transparent.

Sedan 2019 har USA enligt rapporten skänkt Israel 3,3 miljarder dollar per år i militärt bistånd, plus 500 miljoner dollar årligen till robotförsvarssamarbete. Om stödet i stället förs in i Pentagons ordinarie system kan det säljas in som satsningar på amerikansk militär kapacitet, industri och jobb, snarare än som bistånd till Israel.

Det nya förslaget kopplas till ett växande missnöje bland amerikaner med USA:s Israelpolitik. Enligt en mätning från New York Times/Siena från mitten av maj ansåg 30 procent att Donald Trump fattade "rätt beslut" när han gick i krig med Iran ihop med Israel, medan 64 procent ansåg att beslutet var fel. En annan mätning från Institute for Global Affairs visade att bara 16 procent vill att USA fortsätter att leverera vapen till Israel utan nya begränsningar.

Samtidigt fortsätter ledningarna för båda partierna i Washington att driva en extremt Israelvänlig politik, eftersom båda sidornas politiker finansieras av Israellobbyn.

Men motståndet växer. Den demokratiske senatorn Chris Van Hollen noterade nyligen att "det demokratiska partiet har gett reflexmässigt och villkorslöst stöd till israeliska regeringar, även när deras agerande i allt högre grad har undergrävt amerikanska intressen och värderingar".