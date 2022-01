Popsystrar "tar avstånd" från Moderaterna

Videon, som lades upp på Instagram, visar hur M-ledaren Ulf Kristersson reser runt i Sverige.

I bakgrunden spelas First Aid Kits cover på Willie Nelsons låt "On the road again".

Detta får popduon – som består av systrarna Johanna och Klara Söderberg – att rasa.

"Hej Moderaterna! Fråga gärna innan ni använder vår musik i era kanaler. Vi hade sagt nej. Vi tar kraftigt avstånd från er. Vi tror på ett inkluderande samhälle, och anser att er politik bidrar till motsatsen", skriver systrarna på Twitter.

Videon med Ulf Kristersson har nu tagits bort, och ersatts med en ny video utan bakgrundsmusik.

– Vi har varit i kontakt med Sony Music och de bekräftar för oss att vi inte har gjort något fel genom att använda den musik som gjorts tillgänglig på Instagram. Ulf gillar att lyfta svenska artister men vi kommer såklart att respektera First Aid Kits vilja och ta bort musiken i inlägget, säger Niklas Gillström, Moderaternas presschef, till Dagens Nyheter.

"First Aid Kit" har trots en relativt knaper skivförsäljning regelbundet lyfts fram i media, bland annat i SVT där deras morbror Kristofer Lundström länge har varit programledare för "Kulturnyheterna".