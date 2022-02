Professor i etik försvarar pedofili: Inte fel att ha sex med ettåringar

Det var i onsdags som twitterkontot Libs of Tik Tok uppmärksammade en serie kontroversiella uttalanden som Stephen Kershnar, professor i filosofi och tillämpad etik vid universitetet SUNY Fredonia i New York, gjort i två videointervjuer som tidigare publicerats på nätet.

I intervjuerna argumenterar Kershnar för att det bör vara tillåtet för vuxna att ha sex med barn.

– Det finns goda skäl att tro att det finns stora fördelar med sex mellan vuxna och barn, säger han.

Fördelarna med pedofili är av evolutionär art, menar professorn, som tror att sex mellan vuxna och barn kan stärka familjesammanhållningen och förbereda barn för att ha långvariga förhållanden.

Någon särskild gräns för hur unga barn vuxna ska få ha sex med bör inte finnas, anser Kershnar.

– Tanken att det skulle vara fel ens med en ettåring är inte helt självklar för mig, säger Kershnar och fortsätter:

– Det finns uppgifter om att i vissa kulturer suger mormödrar av bebisar för att lugna dem när de har kolik.

Om de uppgifterna stämmer är det ”svårt att se något fel med det” säger den kontroversielle akademikern, som tycker att det är ett argument mot att någon åldersgräns ska finnas.

It just keeps getting worse! @FredoniaU this guy needs to be fired ASAP pic.twitter.com/mgOi1spSxt