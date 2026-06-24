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Putin: Europas politiker planerar öppet för krig mot Ryssland

Publicerad 24 juni 2026 kl 07.54

Utrikes. Västländerna döljer inte längre att de förbereder krig mot Ryssland, sade den ryske presidenten Vladimir Putin under ett tal i Kreml.

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Uttalandet gjordes på tisdagen vid en ceremoni för nyutexaminerade från ryska militär-, säkerhets- och polisutbildningar, rapporterar RT.

Enligt Putin har Nato och EU-länderna gått från att stödja Kiev med vapen och pengar till att nu öppet förbereda sig för storkrig.

– Nu säger de öppet att de förbereder sig för krig med oss och ökar de offensiva militärbudgetarna, säger Putin.

Han hävdar att västländerna först provocerar fram ryska motåtgärder och sedan använder dessa som ursäkt för mer upprustning.

– Först skapar de hot mot vårt land, tvingar oss att vidta åtgärder som är nödvändiga för självförsvar och anklagar oss sedan omedelbart för alla dödssynder för att rättfärdiga fortsättningen på sin aggressiva politik, säger han.

Utspelet kommer samtidigt som Natos europeiska medlemsländer och Kanada kraftigt ökat sina försvarsutgifter. Utgifterna steg med 20 procent i reala termer under 2025 och uppgick sammantaget till 574 miljarder dollar.

Putin tog också upp Ukrainas drönarattacker mot ryska städer. Han uppger att attackerna mot civil infrastruktur främst syftar till att skapa oro i Ryssland.

– När hela väst arbetar för dem, med detta enorma flöde av drönare, är syftet att skapa tvivel om de ryska väpnade styrkornas agerande, säger han.

Enligt Putin avstår europeiska länder fortfarande från att själva slå mot Ryssland från eget territorium, eftersom de vet att det skulle få konsekvenser.

– De förstår att det kommer att komma vedergällning, säger han.

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