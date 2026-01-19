Putin inbjuden till Trumps "fredsråd"

Kremls talesperson Dmitrij Peskov bekräftar inbjudan för journalister, samtidigt som Moskva säger att man vill klarlägga detaljerna i förslaget genom kontakter med Washington.

Enligt planerna ska Trump själv leda "fredsrådet", och på listan över personer som nämnts som medlemmar syns bland andra den amerikanske utrikesministern Marco Rubio, Trumps egen svärson Jared Kushner, den tidigare brittiske premiärministern Tony Blair samt USA:s särskilde sändebud Steve Witkoff.

Rådet, som beskrivs som ett organ för global fredsbyggnad med Gaza som första uppdrag, har hittills inte offentliggjort en slutgiltig medlemslista. Många frågor om rådets mandat, hur det ska förhålla sig till FN och vilket juridiskt ansvar det får är fortfarande öppna.

Från rysk sida betonas att ingen slutgiltig position kommer att tas förrän alla detaljer i inbjudan har analyserats.