Rapparen Asme häktad för våldtäkt – konsert stoppad

Den 29-årige Göteborgsartisten, som nekar till brott, häktades i fredags i Stockholms tingsrätt på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt.

Sexbrottet misstänks ha begåtts på hotellet Clarion Hotel på Södermalm i Stockholm den 30 april 2026.

Asmerom Tsigabu, 29, greps i centrala Stockholm förra veckan efter att först ha varit anhållen i sin frånvaro.

På lördagen var Asme bokad för en spelning i Partille Arena utanför Göteborg. Konserten ställdes dock in dagen före. Biljettköpare fick beskedet att det skedde "av personliga skäl".

– Han hävdar att han är oskyldig. Han förnekar brott och han är väldigt besviken över att inte kunna genomföra lördagens konsert, säger hans advokat Patric Olivero till Göteborgs-Posten.

Tidningen rapporterar om att Asme "misstänks för brott" – men inte vilket.

Asmerom Tsigabu har eritreanskt och etiopiskt bakgrund och är född och uppvuxen i Göteborgsförorten Hammarkullen.

Hans genombrott kom 2018, då han släppte debutsingeln "No mercy". Han är också känd från hiphopduon Aden x Asme, som vann "Årets grupp" på P3 Guld 2020. År 2022 vann han en Grammis i kategorin "Årets hiphop" för albumet "Tusen Flows".

Rapparen sitter nu häktad med restriktioner. Det innebär bland annat begränsningar i fråga om besök och elektronisk kommunikation.

Åklagaren har pekat på risken att den misstänkte håller sig undan eller påverkar utredningen. Asmerom Tsigabu sedan en tid är skriven utomlands.

Försvaret hävdar att Asme inte har försökt hålla sig undan och att han inte var medveten om misstankarna förrän han greps på fredagen.

– Jag vet inte varför det har tagit så lång tid att gripa honom. Han har inte hållit sig undan, säger Patric Olivero till GP.