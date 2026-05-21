Tvååring hittad vid liv efter stor sökinsats

Pojken försvann vid tiotiden på söndagsförmiddagen. Först strax efter klockan ett på natten kunde polisen meddela att han hade hittats.

"Han mår bra, men är något nedkyld", uppgav polisen.

Sökandet engagerade hundratals människor: polis, räddningstjänst, militär, fjällräddare, Missing People och frivilliga. Hundar, drönare och helikopter användes också i arbetet.

Räddningstjänsten sökte igenom både byggnader, bilar och andra tänkbara platser i området.

Även militär deltog i sökandet. Enligt SVT fanns 87 militärer på plats, däribland värnpliktiga och befäl från Umeå garnison. Även ett tiotal sökhundar användes.