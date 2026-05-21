Tvååring hittad vid liv efter stor sökinsats

Publicerad 25 maj 2026 kl 09.22

Inrikes. En tvåårig pojke som försvann i Nyåker i Nordmalings kommun på söndagen har hittats vid liv. Han påträffades under natten efter en sökinsats med hundratals deltagare.

Pojken försvann vid tiotiden på söndagsförmiddagen. Först strax efter klockan ett på natten kunde polisen meddela att han hade hittats.

"Han mår bra, men är något nedkyld", uppgav polisen.

Sökandet engagerade hundratals människor: polis, räddningstjänst, militär, fjällräddare, Missing People och frivilliga. Hundar, drönare och helikopter användes också i arbetet.

Räddningstjänsten sökte igenom både byggnader, bilar och andra tänkbara platser i området.

Även militär deltog i sökandet. Enligt SVT fanns 87 militärer på plats, däribland värnpliktiga och befäl från Umeå garnison. Även ett tiotal sökhundar användes.

