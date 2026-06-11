Regeringen backar om fängelse för 13-åringar

På måndag skulle riksdagen ha röstat om regeringens förslag om att tillfälligt sänka straffbarhetsåldern från 15 till 13 år vid allvarliga brott.

Men enligt SVT Nyheter bedömde regeringen att förslaget riskerade att falla. Nu dras det tillbaka.

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) säger att regeringen i stället återkommer med ett nytt förslag i sommar. Där ska gränsen sättas vid 14 år. Förändringen bedöms kunna börja gälla någon månad senare än man ursprungligen planerat.

– Här ser vi att vi har goda möjligheter att till och med få en bred majoritet, och det tror jag är ett ansvarsfullt sätt att hantera frågan, säger Strömmer till SVT.

Han uppger att hela frågan annars hade kunnat falla.

– Om delen om 13 år faller så skulle vi stå kvar på samma ruta idag vad gäller straffbarhetsåldern, det vill säga 15 år. Det menar vi vore väldigt olyckligt.

Enligt uppgifter till SVT planerade oppositionen att samla sig bakom ett avslagsyrkande inför måndagens omröstning. Samtidigt har Tidöpartiernas majoritet blivit osäkrare sedan kvittningssystemet satts ur spel – och liberala ledamöter ska ha hotat att rösta med oppositionen.

Strömmer medger att det fanns osäkerhet även i regeringsunderlaget.

– Ja, det finns ett fåtal ledamöter också i vårt underlag som är väldigt tveksamma.

Han säger att omröstningen hade kunnat bli lite av ett lotteri.

Socialdemokraterna har tidigare föreslagit att straffbarhetsåldern tillfälligt ska sänkas till 14 år för de grövsta brotten. Partiets rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho välkomnar därför regeringens omsvängning.

– Om de kommer lägga fram ett förslag i enlighet med det som vi redan har lagt på bordet, då kommer vi givetvis att rösta för det.

Liberalernas rättspolitiska talesperson Martin Melin säger enligt SVT att regeringens beslut är klokt, men vill inte berätta hur partiets riksdagsgrupp diskuterat det tidigare förslaget.