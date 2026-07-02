Regeringen byter namn på Kiev – till "Kyjiv"

Beskedet kom från utrikesminister Maria Malmer Stenergard (M) på regeringens sommarfika, rapporterar TT.

– Vi motverkar ryska försök att utplåna ukrainsk kultur, säger Malmer Stenergard, säger hon.

Enligt Malmer Stenergard har Ukraina uppmanat andra länder att använda ukrainska namnformer för städer och regioner, i stället för former som kopplas till Rysslands "koloniala" arv.

Fler ukrainska namnformer ändras i UD:s språkbruk. Honorärkonsulatet i Odessa ska framöver heta honorärkonsulatet i "Odesa". Regionen Donbass ska av UD stavas "Donbas".