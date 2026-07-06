Regeringen försökte få hem illegala afghaner – inte en enda nappade

Bakgrunden är att Sverige hittills vägrat att tvångsutvisa afghaner till talibanstyrda Afghanistan, något som lett till att afghaner inte faktiskt utvisas.

I stället har regeringen gett drygt åtta miljoner kronor till den internationella organisationen Seefar, som skulle övertyga afghaner med utvisningsbeslut att självmant lämna Sverige.

Kampanjen har enligt Aftonbladet marknadsförts med ett särskilt varumärke och budskap om att kunna "börja om på nytt" i Afghanistan.

Enligt Seefars rapporter till Justitiedepartementet är avsändaren – regeringen – dold eftersom många afghaner uppges vara "traumatiserade" av kontakter med svenska myndigheter.

Planen var att organisationen skulle nå 2.000 afghaner per telefon och få minst 200 att återvända. Men med två månader kvar av projektet har ingen valt att resa.

"Inom ramen för projektet har nästan 50 personer fått rådgivning och information, vägt sina olika alternativ med vårt stöd och valt att stanna i Sverige", skriver Seefars vd Paul Clewett i ett mejl till Aftonbladet.

Migrationsminister Johan Forssell (M) vill vänta med att utvärdera projektet tills det är avslutat.

– Jag tycker vi ska invänta projektets slut innan vi utvärderar det, säger han til Aftonbladet.