Regeringen ska undersöka om svenska pojkar är tillräckligt feministiska

Bakgrunden är regeringens oro för den så kallade manosfären, en maskulinitetsrörelse på nätet.

I denna miljö sprids, enligt ett pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet, "budskap om maskulinitet och relationer som bygger på starkt förenklade eller polariserade föreställningar, där kvinnor och tjejer kan framställas i negativa eller stereotypa termer".

"Sådant innehåll kan nå pojkar och unga män genom flera olika digitala kanaler, exempelvis öppna sociala medier, videotjänster, forum med medlemskap, dataspel och samtal i anslutning till spel och spelcommunities", fortsätter regeringen.

Jämställdhetsmyndigheten ska därför undersöka vilka förväntningar och "maskulinitetsnormer" pojkar och unga män möter på nätet och hur innehållet påverkar deras livsval och livskvalitet. Även flickors och unga kvinnors förväntningar på pojkar och unga män ska omfattas av granskningen.

– Jämställdhet är en grundläggande värdering i det svenska samhället. Alla, oavsett kön, ska ha samma möjlighet att forma sina egna liv utan att begränsas av skadliga normer, destruktiva värderingar eller förväntningar på hur flickor och pojkar, kvinnor och män ska vara. Det gäller också unga män. De ska kunna växa upp fria från kvinnofientliga ideal, destruktiva mansnormer och algoritmer som sprider hat och förakt, säger jämställdhetsminister Nina Larsson.

I pressmeddelandet motiverar regeringen det hela med att det är pojkarnas och de unga männens psykiska hälsa som står på spel:

"I vissa digitala kanaler kan även en glorifiering av självmord, fixering vid utseende och förakt för psykisk ohälsa förekomma, vilket kan påverka killars psykiska mående och vilja att söka hjälp. En utbredd kvinnofientlighet på internet kan dessutom prägla pojkars och unga mäns relationer, syn på jämställdhet och medföra ökad risk för våld. Det kan också bidra till ökad polarisering mellan könen."

Socialminister Jakob Forssmed uppger att mer än var fjärde ung man saknar någon att anförtro sig åt och att mer än var tredje känner att livet saknar mening. Han hävdar att aktörer i manosfären utnyttjar unga mäns ensamhet, isolering, psykiska ohälsa och upplevda hopplöshet.

– Aktörerna i manosfären exploaterar allt detta och gör på samma gång livet ännu sämre, säger han.

Jämställdhetsmyndigheten ska slutredovisa uppdraget senast den 15 december 2027.