Regeringen skänker 16 JAS-plan till Zelenskyj

Beskedet presenterades på torsdagen av statsminister Ulf Kristersson under en pressträff tillsammans med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Affären bygger på den avsiktsförklaring som Sverige och Ukraina skrev under i oktober 2025. Enligt regeringen pågår förhandlingar om försäljningen, med målet att sluta avtal så snart som möjligt.

– Ukraina har tydligt pekat ut Gripen som deras prioriterade val av långsiktigt flygvapen i Ukraina och att de vill köpa det senaste, Gripen E, säger Kristersson.

Donationerna gäller upp till 16 Gripen C/D och avancerad ammunition. Enligt regeringen kan de första planen börja användas för att försvara ukrainskt luftrum redan nästa år, förutsatt att Ukraina skriver under avtalet om att köpa Gripen E/F.

– Vi ersätter de plan vi donerar med nya flygplan till det svenska flygvapnet, hävdar Kristersson.

Sveriges 22:a militära stödpaketet till Ukraina, till en kostnad på 25,2 miljarder kronor, omfattar även ammunition, elektromagnetisk krigföringsmateriel, stöd till Ukrainas långräckviddiga förmåga, innovationssatsningar, stöd till civilförsvar samt pengar till multilaterala fonder och initiativ för Ukraina.