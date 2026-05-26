Regeringen skänker 16 JAS-plan till Zelenskyj

Publicerad 28 maj 2026 kl 14.55

Du betalar. Regeringen presenterar nu ett nytt stödpaket till Ukraina – på 25,2 miljarder skattekronor. Kiev ska "köpa" upp till 20 nya Gripen E/F-plan av Sverige. Samtidigt meddelar regeringen att man avser skänka bort upp till 16 äldre JAS 39 Gripen C/D ur det svenska flygvapnets nuvarande flotta.

Beskedet presenterades på torsdagen av statsminister Ulf Kristersson under en pressträff tillsammans med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Affären bygger på den avsiktsförklaring som Sverige och Ukraina skrev under i oktober 2025. Enligt regeringen pågår förhandlingar om försäljningen, med målet att sluta avtal så snart som möjligt.

– Ukraina har tydligt pekat ut Gripen som deras prioriterade val av långsiktigt flygvapen i Ukraina och att de vill köpa det senaste, Gripen E, säger Kristersson.

Donationerna gäller upp till 16 Gripen C/D och avancerad ammunition. Enligt regeringen kan de första planen börja användas för att försvara ukrainskt luftrum redan nästa år, förutsatt att Ukraina skriver under avtalet om att köpa Gripen E/F.

– Vi ersätter de plan vi donerar med nya flygplan till det svenska flygvapnet, hävdar Kristersson.

Sveriges 22:a militära stödpaketet till Ukraina, till en kostnad på 25,2 miljarder kronor, omfattar även ammunition, elektromagnetisk krigföringsmateriel, stöd till Ukrainas långräckviddiga förmåga, innovationssatsningar, stöd till civilförsvar samt pengar till multilaterala fonder och initiativ för Ukraina.

TT efter Allahu akbar-dådet: "Schweizisk man"

Nyhetsbyråns vinkling om nya attacken i Schweiz. Vad mannen skrek när han högg ner folk får vi inte veta. 

Regeringen vill krislåna 17,5 miljarder

Planen för att klara Irankrisen.. "Vi stöttar hushåll och branscher som drabbas av kriget i Mellanöstern." 

