Regeringen vill satsa på villaägarbidrag

Stefan Attefall, tidigare bostadsminister för Kristdemokraterna och numera landshövding i Uppsala län, har lämnat sin femte delrapport om en ny egnahemsrörelse.

Där pekar han på att kommuner redan i dag kan subventionera inköp av småhus. Kommunerna kan enligt utredaren använda flera verktyg, bland annat lånegarantier och bidrag till boendekostnader.

Hur stort stödet skulle kunna bli vill han inte fastslå.

– Jag har inga summor, det måste man själv bedöma och det beror ju också på vilken lokal marknad det är, säger han enligt TT.

Attefall nämner bland annat hushåll med svaga inkomster som har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. Kommunen skulle då kunna ha särskilda villkor, exempelvis om inkomstnivå, och hjälpa till om banken bedömer att hushållet är kreditvärdigt.

Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD) säger att regeringen ska analysera Attefalls förslag om att staten delar den ekonomiska risken med kommuner som stöder familjer till nybyggda småhus.