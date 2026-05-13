© Juan Lacruz
 

Rekordår för svenska kungsörnen

Publicerad 14 maj 2026 kl 15.01

Inrikes. Den majestätiska kungsörnen breder ut sig i Sverige. Den senaste inventeringen visar på rekordmånga lyckade häckningar sedan den nationella räkningen startade.

Under 2025 inventerades 869 kungsörnsrevir i landet. Av dem bedömdes 612 vara besatta, vilket innebär att de användes av en stationär kungsörn eller ett örnpar.

Totalt lyckades 280 häckningar. Det är den högsta siffran sedan den nationella inventeringen inleddes, enligt Naturhistoriska riksmuseet.

Sammanlagt observerades 347 ungar – omkring 100 fler än året före.

Kungsörnen finns numera i nästan hela Sverige. Tyngdpunkten ligger dock fortfarande i norr. De sex nordligaste länen står för 85 procent av de kända reviren.

Norrbotten hade 74 lyckade häckningar, nära länets tidigare toppnotering från 2011. Även Västerbotten och Jämtland redovisade starka siffror.

I södra Sverige finns den största delpopulationen på Gotland. Där blev häckningssäsongen lyckad trots att kaninen har försvunnit helt från vissa revir. Länsstyrelsen på Gotland bedömer samtidigt att den gotländska kungsörnen är inavlad, något som kan påverka framtida förvaltning.

Beståndet kan variera kraftigt mellan åren. Tillgången på föda spelar stor roll, särskilt smågnagare och de arter som påverkas av smågnagarnas cykler, som skogshöns, ripor och harar.

Även väder kan slå hårt mot häckningen. En köldknäpp under fel del av säsongen kan leda till att örnarna avbryter häckningen, enligt Naturhistoriska riksmuseet.

