Spanien vann VM

Efter ordinarie tid stod det 0–0 i VM-finalen i New Jersey. Spanien hade haft mest boll och skapat fler chanser, men lyckades inte få hål på den argentinske målvakten Emiliano Martínez.

Enzo Fernández visades dessutom ut på tilläggstid efter att ha fått sitt andra gula kort. Argentina tvingades därmed spela förlängningen med tio man.

Avgörandet kom i den andra förlängningshalvleken. Lamine Yamal spelade ut bollen till Pedro Porro, som slog ett inlägg mot den bortre stolpen. Nico Williams nickade tillbaka bollen mot mitten, där Ferran Torres sköt in den på volley med vänsterfoten.

Argentina försökte pressa fram en kvittering under slutminuterna, men Spanien höll nollan.

Spanien har därmed gått obesegrat genom turneringen och tar sitt andra VM-guld. Samtidigt upphör Argentinas tid som regerande världsmästare.

Första gången Spanien vann fotbolls-VM var 2010, då landet besegrade Sydafrika i finalen.