Richard Jomshof spottad i ansiktet

Händelsen inträffade i mitten av maj, enligt Sydöstran, som uppger att personen bakom angreppet är satirtecknare.

– Det är tyvärr inte första gången något liknande inträffar, även om det tack och lov har blivit lite bättre under senare år. Jag kan tycka att även en folkvald politiker måste kunna få gå på en konsert och lyssna på musik man tycker om, utan att löpa risk för att bli attackerad eller som i det här fallet ofredad genom att bli spottad i ansiktet, säger Jomshof till Sydöstran.

Han säger att det finns en gräns för hur politiska meningsskiljaktigheter får uttryckas, och att den gränsen går vid "hot, våld eller andra former av påhopp". Han uppger att händelsen är polisanmäld.