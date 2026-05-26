© FT BILD/ARKIV
 

Richard Jomshof spottad i ansiktet

Publicerad 28 maj 2026 kl 12.25

Inrikes. Sverigedemokraternas Richard Jomshof blev spottad i ansiktet under ett konsertbesök i Stockholm. Händelsen är polisanmäld.

Dela artikeln

Händelsen inträffade i mitten av maj, enligt Sydöstran, som uppger att personen bakom angreppet är satirtecknare.

– Det är tyvärr inte första gången något liknande inträffar, även om det tack och lov har blivit lite bättre under senare år. Jag kan tycka att även en folkvald politiker måste kunna få gå på en konsert och lyssna på musik man tycker om, utan att löpa risk för att bli attackerad eller som i det här fallet ofredad genom att bli spottad i ansiktet, säger Jomshof till Sydöstran.

Han säger att det finns en gräns för hur politiska meningsskiljaktigheter får uttryckas, och att den gränsen går vid "hot, våld eller andra former av påhopp". Han uppger att händelsen är polisanmäld.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 738696802

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 738696803

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

Mätning: Nationell samling vinner presidentvalet

Jordan Bardella sopar banan med motståndarna. Forfarande oklart om Le Pen kommer tillåtas att ställa upp.0 

Ekonominyheter

Regeringen vill krislåna 17,5 miljarder

Planen för att klara Irankrisen.. "Vi stöttar hushåll och branscher som drabbas av kriget i Mellanöstern."0 

09:22 Största matprisfallet på 30 år
08:47 Inflationen "störtdyker" oväntat
05:26 Oljepriserna börjar ta fart
07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.